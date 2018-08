Glijbanen dicht door te weinig water WATERSPIEGEL BLAARMEERSENVIJVER MEER DAN HALVE METER GEZAKT SABINE VAN DAMME

06 augustus 2018

02u25 0 Gent De waterspiegel van de Blaarmeersenvijver is dramatisch gezakt. Het waterpeil staat nu zo laag dat de volledige glijbaan in de grote vijver is gesloten. Dat is nooit eerder gebeurd. De krekenplas voor de kindjes blijft wel open, omdat het water daar wordt opgepompt.

Het is warm en het is droog, en dat nu al weken en zelfs maanden lang. En dat heeft ook consequenties op de Blaarmeersen. De beplanting is er verdroogd, net zoals overal. Maar ook het waterpeil van de Blaarmeersenvijver heeft te lijden onder de hitte en de droogte. Er is nu zoveel water verdampt, dat de glijbaan in de grote vijver helemaal dicht moet, uit veiligheidsoverwegingen.





80 centimeter

De glijbaan heeft een linker- en rechterzijde. Gezien vanop het strand bestaat de linkerzijde uit vier individuele glijbanen, de rechterkant is één grote glijbaan, waar je met meerdere tegelijk op kan.





Normaal gezien is het water in de landingszone aan de glijbanen 135 centimeter diep. Begin vorige week was het water aan de linkerkant nog slechts 77 centimeter diep, en dus werd die kant al gesloten. Maar nu is ook de rechterkant gezakt tot 80 centimeter. Daardoor bestaat het risico dat je tegen de grond knalt als je met snelheid omlaag komt.





Frustratie

En dus is de glijbaan nu volledig gesloten, tot grote frustratie van de kinderen die er niet meer op mogen. De trap is afgesloten, maar de redders hebben nog steeds de handen vol met uitleggen dat de glijbaan echt verboden terrein is, want langs de glijbaan zelf kan je uiteraard ook omhoog klimmen.





Dat de glijbaan gesloten moet worden door watertekort is nooit eerder vertoond. Het probleem zal ook niet verholpen zijn met één of twee stevige regenbuien. Het waterpeil is over de volledige oppervlakte met meer dan een halve meter gezakt. Het zal dus weken duren - weken mét regen - eer het water weer op niveau komt.





Toch is er geen probleem met de Krekenplas. Die aparte kindervijver is sowieso ondiep. Maar het water daarvoor wordt opgepompt uit de grote vijver, en loopt daar ook terug in over. De pomp werd bij het begin van de zomer nog vernieuwd, en werkt perfect. Dus blijft de kleine vijver op peil, hooguit een meter diep.





Het water dat terugloopt naar de grote vijver, valt nu gewoon een stuk dieper omlaag. Maar daar is geen zwemzone, dus dat levert op zich geen probleem.