Glaswand deelt circuskerk in twee GEBOUW EILAND MALEM KRIJGT FOYER VOOR DE BUURT SABINE VAN DAMME

16 maart 2018

03u00 0 Gent Drie jaar nadat Circusplaneet de kerk op Eiland Malem kocht, zijn er plannen voor een grondige renovatie. Die start na de zomer en zal een jaar duren. De kerk wordt in twee gedeeld met een glazen wand.

Circusplaneet kocht de kerk op Malem in februari 2015. Het is een kleine kerk, in relatief goede staat. Er worden al enkele jaren circuslessen gegeven, maar optimaal is de infrastructuur niet. En dus wordt er verbouwd. "Onze kerk is niet beschermd, maar ze staat wel op de inventaris van Onroerend Erfgoed", zegt Matthias Vermael, algemeen coördinator van Circusplaneet. "We moeten met al onze plannen langs de dienst Monumentenzorg. Dat maakt het niet makkelijker, maar alles verloopt in een constructieve sfeer."





"We gaan de kerk met een grote, glazen wand opdelen in twee stukken, zodat je het totaalbeeld en de architectuur kan blijven zien. De ene kant wordt de trainingsruimte, waar we gepolierd beton als vloerbedekking leggen. Er komt ook heel wat metaal in de lucht, waaraan we doeken en trapezes ophangen. De andere kant wordt de foyer, waar ook de buurtbewoners welkom zijn. In die ruimte creëren we met een lichte constructie een verdieping. Daar komen dan kantoorruimte, waar vroeger het koor was, en een zaaltje voor de buurt. In de foyer proberen we de huidige kerkvloer te behouden."





Glasramen

Circusplaneet wil graag een 'open huis' zijn, en dacht aan een opening in de kerkgevel, maar dat zag Monumentenzorg niet zitten. Dus blijft de huidige kerkdeur behouden. "Maar die zal altijd open staan, en we voorzien daarachter een glazen deur. Zo verliezen we minder warmte. Ook over de glasramen is nog discussie. Om die ecologischer te maken zouden we voorzetramen moeten plaatsen, maar wij willen liever nieuwe ramen met dubbel glas. Dat is een stuk goedkoper. Een opening in de voorgevel mag niet, maar in de zijgevel mag het wel. Zo zal de kerk aansluiten op de speelplaats van de aanpalende school."





De werken starten normaal in september. Dan zal de kerk lange tijd niet gebruik kunnen worden. "De stad bood ons een alternatief", zegt Matthias. "We mogen een jaar lang de nieuwe sportzaal van het schooltje in de Moutstraat in Nieuw Gent gebruiken. Ook na onze verbouwingen aan de kerk zullen we één of twee dagen per week actief blijven in de Moutstraat.





De werken zullen een aardige noot kosten, er is een raming van 1.050.000 euro. 397.000 euro komt van Europa, 300.000 euro van de Vlaamse gemeenschap, Circusplaneet geeft zelf 80.000 euro, en voor het resterende bedrag zijn er meerdere opties.





De hele verbouwing van de circuskerk in Malem is te volgen via www.circuskerk.be