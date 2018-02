Glaasje op, laat je rijden tijdens dagdisco in Overpoort 15 februari 2018

Dertig clubs en cafés in de Overpoort hebben gisteren uitzonderlijk vroeg de deuren geopend voor de tweede editie van Dagdisco. Feesten bij daglicht in plaats van in de late uurtjes: het concept slaat aan bij de studenten, want de uitgaansbuurt was goed gevuld. Gehuld in traditionele lederhozen vervoerde Karel De Potter studenten met een fietstaxi van café naar café. "We vragen 2 euro voor een kort ritje ,maar je krijgt er wel een gratis shotje bovenop", zegt De Potter. Ook bij de feestneuzen leeft het debat over de hervorming van de academiejaar overigens. "Voor mij mag alles blijven zoals het nu is. Als ze dat modulesysteem gaan invoeren en de examens volgen elkaar korter op, vormt dat ook een bedreiging voor het studentenleven, want dan blijft er minder vrije tijd over", zegt Thomas Van Keirsbulck, praeses van studentenvereniging Moeder Max. (YDS)