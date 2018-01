Giuseppe van Da Pino is beste pizzabakker 25 januari 2018

02u46 0 Gent Giuseppe Guglielmi van restaurant Da Pino aan de Kouterdreef is verkozen tot de beste pizzabakker van Oost-Vlaanderen.

Guglielmi treedt in de voetsporen van stadsgenoot Pino Quaranta op van Il Faro. De verkiezing 'Pizzaiolo van het jaar' wordt georganiseerd door het culinaire jaarboek Foodprint en het bedrijf Kaasbrik.





Het zijn een jury en klanten die Giuseppe verkozen tot beste pizzabakker. "Een mooie erkenning voor het harde werk. We zijn hier al sinds 2004 gevestigd, maar worden al enkele jaren geconfronteerd met ingrijpende werken in de omgeving van onze zaak. Deze bekroning geeft ons een boost", zeggen Giuseppe en zijn vrouw en medezaakvoerder Martine Dellaert. (YDS)