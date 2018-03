Gindief tegengehouden 21 maart 2018

02u47 0

De alerte winkeluitbater van de Proxy Delhaize aan de Kouter in Gent heeft maandag een man tegengehouden die op 14 maart voor 220 euro aan gin had gestolen. De politie kwam ter plaatse en aan de inspecteurs bekende de dader de feiten. Hij is gedagvaard in snelrecht en zal zich op 12 april moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent. (JEW)