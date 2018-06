Gigantische kraan vaart door Gent TWEE HAVENKRANEN, SAMEN GOED VOOR 500 TON, KRIJGEN NIEUWE THUIS SABINE VAN DAMME

21 juni 2018

02u55 0 Gent Schrik niet als u vandaag een gigantische havenkraan over het water ziet voorbijschuiven. Het is er eentje van de firma Euroports en het wordt een uitkijkpunt op de Oude Dokken. Gisteren passeerde een nog groter exemplaar.

De grootste van de twee kranen, de ST1-kraan, krijgt een plek in het toekomstige Kapitein Zeppospark aan de het Houtdok. De kraan krijgt een uitkijkplatform waar iedereen mag op klimmen, om tot aan de Dampoort te kunnen kijken. Die kraan werd gisteren door transportfirma De Groote uit Lochristi op een varend ponton gehesen en omdat dat vlot liep, werd ze rond 15 uur al richting Oude Dokken gestuurd. Dat gebeurde over het water, dus moesten de Meulestede- en de Muidebrug open om de mastodont te laten passeren. Dat zorgde voor open monden voor wie langs pakweg de Wiedauwkaai passeerde.





51 meter hoog

De ST1- of stukgoedkraan weegt 370 ton en is 51 meter hoog. Oorspronkelijk was ze zelfs 70 meter hoog, maar dan kon ze niet onder de hoogspanningslijnen door, dus werd ze ingekort. Ze is gemaakt in 1983 en wordt het hoogste in het kranenlandschap aan de Oude Dokken.





De kraan was eigendom van het bedrijf Euroports in de Gentse haven, maar werd vorig jaar overgekocht door de stad, met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het ding heeft een hijsvermogen van liefst 35 ton en heeft meer dan 30 jaar dienst gedaan bij het laden en lossen van stukgoed en bulkgoederen.





Vandaag volgt een tweede, kleinere kraan dezelfde route.





Uitkijkpunt

De Sobemai-kraan krijgt een plek aan het noordelijk uiteinde van de Kleindokkaai, en wordt ook een uitkijkpunt. Van daar zal je naar de Voorhaven en de Muide kunnen kijken. Ook de Sobemai-kraan is aangekocht bij Euroports. Deze kraan dateert van 1988, weegt 150 ton en is 'maar' 20 meter hoog. De Sobemai-kraan is een hydraulische evenwichtskraan, gemaakt volgens een Belgisch patent. Deze kraan werkte snel en precies. Door het lage energieverbruik en de snelle behandeling van goederen had de evenwichtskraan een hoog rendement.





"De stad Gent wil het rijke havenverleden van de Oude Dokken laten voortleven in de nieuwe wijk tussen de Dampoort en de Muide", zegt schepen van stadsontwikkeling Sven Taeldeman. "Er stonden al 4 kranen, daar komen nu nog 2 historische exemplaren bij. Samen vormen ze een prachtig erfgoedlandschap dat rechtstreeks verwijst naar het maritieme verleden van dit gebied."





Europese hymne

De grootste kraan kreeg al een lik verf voor ze op transport werd gezet en een eigenwijze Gentse interpretatie van de Europese hymne. Het uitkijkplatform wordt in 2019 gebouwd. In datzelfde jaar krijgt de andere kraan nog een unieke make-over.





Ze zal worden ingezet als 3D-graffiti-kunstwerk. Op dinsdag 26 juni om 16 uur wordt de grootste kraan ingehuldigd en mag ze voor het eerst beklommen worden.