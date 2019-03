Giga-transport in Gentse haven: Aelterman bouwt mee aan Antwerpse Kieldrechtsluis



Sabine Van Damme

27 maart 2019

13u01 0 Gent Spektakel in de Gentse haven vandaag, en morgen nog eens. Het staalconstructiebedrijf Aelterman heeft er twee gigantische bruggen gebouwd, bestemd voor de Antwerpse Kieldrechtsluis. Dat is momenteel de grootste sluis ter wereld. De in Gent gebouwde bruggen worden nu op een vlot geladen om naar Antwerpen te varen, en dat is geen evidentie.

Al sinds de zomer van 2017 wordt bij het staalconstructiebedrijf Aelterman aan het Kluizendok in de Gentse haven gewerkt aan twee ‘bruggen’. Die dienen voor de grootste sluis ter wereld, de Kieldrechtsluis in de Antwerpse haven. Elke brug die bij Aelterman is gebouwd weegt 1.500 ton, is ongeveer 10 meter land, 21 meter hoog en 15 meter breed. Het transport ervan is dan ook spectaculair. De twee bruggen worden samen op één ponton geladen, de ‘Caroline’ van de firma Sarens. Dat ponton is 122 op 36,6 meter groot. Om een brug te verplaatsen naar dat ponton, is een voertuig met 60 assen en 240 wielen nodig. De bruggen zijn helemaal afgewerkt, compleet met elektromechanische onderdelen, en kunnen zo ingezet worden in Antwerpen.

Vandaag wordt de eerste brug op het ponton gereden, morgen / donderdag de tweede. Het varen naar Antwerpen is voorzien op woensdag 3 april en zal een hele dag duren. Het ponton wordt via het kanaal Gent-Terneuzen over de Westerschelde naar de Antwerpse haven getrokken. Op 8 april zal de eerste brug over de Kieldrechtsluis gemonteerd worden, op 11 april de tweede. De Kieldrechtsluis is momenteel de grootste sluis ter wereld. Op woensdag 27 maart start het staalconstructiebedrijf Aelterman in Gent in opdracht van de NV Deurganckdoksluis, waarvoor de Vlaamse afdeling Maritieme Toegang de projectleiding verzorgt, met het laden van twee bruggen op een ponton. De stalen bruggen dienen voor de grootste sluis ter wereld, de Kieldrechtsluis in de haven van Antwerpen.