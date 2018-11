Ghentian eindelijk in première Sabine Van Damme

08 november 2018

21u08 2 Gent Vrijdagavond gaat in de Kinepolis Gent de documentaire Ghentian in première. Dat is de opvolger van Ghent in Motion, van dezelfde filmmaker Michael Blachaert. In Ghentian komt ook 100 Gentenaars aan het woord over hun stad.

15 maanden lang werd gewerkt aan Ghentian. Er werden 100 Gentenaars geïnterviewd, waaronder ook bekende koppen zoals Joke Schauvliege, Herman Brusselmans, Koen Crucke, Nic Balthazar en Daniel Termont. Verder werden ook 4 maanden lang time-lapses van de stad gemaakt, en vloog er 20 dagen lang een drone boven de Arteveldestad. Het resultaat is dus een eigenzinnige documentaire met de naam Ghentian.

De docufilm gaat in première op vrijdag 9 november in de Kinepolis Gent om 20u. Vanaf maandag 12 november is de film ook online te bekijken via Facebook. Ook van de voorganger, Ghent in Motion, staan stukken op Facebook