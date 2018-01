Ghent in Motion heeft opvolger 02u44 0

Filmmaker Michael Tiger heeft een opvolger klaar voor het filmproject 'Ghent in Motion'. In 2013 maakte Tiger spectaculaire luchtbeelden van Gent met behulp van drones. "Vijf jaar later zijn zowel de stad als de audiovisuele technieken in die mate geëvolueerd dat een vervolg zich opdrong", zegt Tiger. "Net als 'Ghent in Motion' verlegt 'Ghent from the Sky' opnieuw de grenzen. Betere camera's en lenzen lieten ons toe om haarscherpe en nog meer diepgaande beelden te maken van onze mooie stad Gent. In de zomer van 2017 vlogen onze camera's twintig dagen lang boven de stad. In het gemonteerde resultaat spelen de middeleeuwse binnenstad en de Genste architectuur de hoofdrol", klinkt het. (YDS)