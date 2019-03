Ghelamco komt op Gents monopoly-bord Sabine Van Damme

27 maart 2019

13u26 5 Gent Gent krijgt een eigen versie van het gezelschapsspel Monopoly, en daarop zal ook de Ghelamco Arena prijken. Dat is beslist na een online stemming. Uiteraard zullen ook Gentse klassiekers als het Belfort of de Blaarmeersen op het spelbord staan.

De Gentse versie van Monopoly zal in september in de rekken liggen. Cartoonist Lectrr zorgde voor de tekeningen, en liet zich onder meer inspireren door het Gravensteen, de Vooruit, de Stadshal en de Krook. De Gentenaars mochten zelf ook beslissen over één monument dat op het spelbord zou komen. Dat is uiteindelijk de Ghelamco Arena geworden. Die haalde 53% van de 10.000 stemmen die op nauwelijks een week werden ingezameld, en eindigde daarmee voor zwembad Van Eyck en het Citadelpark.

Er zijn ook andere Gentse accenten in het spel. Zo zal je bijvoorbeeld aan autodelen kunnen doen. Dat ontlokte grapjassen op sociale media meteen enkele creatieve reacties. Maar voor alle duidelijkheid: néén, er zullen geen ‘knips’ op het bord te vinden zijn, néén, je hoeft geen vergunningen aan te vragen om je pion over het bord te bewegen, en néén, je hoeft niet naar de gevangenis als je niet met de fiets bent.

De gelimiteerde versie van de Gentse monopoly kan je nu al online bestellen.