Ghelamco Arena krijgt voor het eerst een echte ‘spionkop’ Proefproject tijdens bekermatch tegen Beerschot om voor meer sfeer te zorgen Erik De Troyer

22 november 2018

Voor het eerst sinds de Ghelamco Arena de deuren opende in 2013 krijgt het stadion een echt spionkop. Bij wijze van experiment zullen alle hevige supporters het vak achter doel toegewezen krijgen tijdens de bekermatch tegen Beerschot op 4 december. Een aantal abonnees moet wel plaats ruimen voor het proefproject.

De sfeer in de Ghelamco Arena is al langer een zorg van de supporters. In tegenstelling tot heel wat andere clubs heeft AA Gent al lange tijd geen echte ‘spionkop’ meer. Er zijn nu verschillende groepen van heftige supporters die in verschillende hoeken van de Ghelamco Arena zitten. Daardoor komt de sfeer maar moeilijk in een wedstrijd.

De supportersclubs kaartten het probleem al een paar keer aan. Er was zelfs al eens een petitie voor een betere sfeer in het stadion. Het bestuur van de club heeft nu het licht op groen gezet voor de supporters om zelf iets te ondernemen. Op 4 december zal er een eerste experiment plaats vinden. Dan zal vak 225, achter één van de doelen, voorbehouden worden voor supporters die voor de sfeer zorgen. “Een bekermatch zorgt meestal voor wat minder volk dus het is een perfecte gelegenheid om eens te checken hoe groot het verschil is”, zegt supporter Xavier Kirchhoff, die de werkgroep van de supporters leidt. “Als we op verplaatsing gaan zitten alle heftige supporters wél bij elkaar en dat gaat toch altijd goed. Er is geen reden waarom dat in de Ghelamco Arena ook niet zou lukken.”

AA Gent roept intussen iedereen met een ticket in dat vak op om alles te geven. “Wie in het vak plaats neemt vragen we om 90 minuten lang uit volle borst zingen, met vlaggen te zwaaien en de ploeg van begin tot einde vocaal te ondersteunen. Met andere woorden, wie de wedstrijd graag al zittend en rustig keuvelend volgt, verwijzen we voor deze match dus graag door naar één van onze andere 29 vakken in het stadion.’

Voor de vaste abonnees van vak 225 is het wel een even aanpassen. “Normaal gezien kregen wij voorrang om ons ticket te kopen tot 20 november”, legt Wesley Somers uit. “We zijn met een groep va 12 supporters die speciaal voor dat vak kozen. Voor de match van Beerschot konden we echter geen ticket kopen. Onze keuze was zogezegd ongeldig. Ik heb een kwade mail gestuurd naar de club maar kreeg geen antwoord. Uiteindelijk hebben we toch ons ticket voor onze vaste stek kunnen kopen, via een omweg. Maar we kregen wel de waarschuwing dat er rechtgestaan zou worden en dat er met vlaggen gezwaaid zou worden. Voor ons is dat allemaal prima. Ook wij zijn voor een betere sfeer in de Ghelamco Arena. Maar we vinden we dat de abonnees van vak 225 ook betrokken moeten worden bij de gesprekken over de sfeer.”