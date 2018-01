Gezocht: woning voor gratis renovatie HET PANDSCHAP HERSTELT HUIZEN EN VERHUURT ZE AAN SOCIALE DOELGROEPEN ERIK DE TROYER

Wannes Nimmegeers Het Pandschap stelt met trots haar werking voor. Onder de aanwezigen: Rudy Coddens (rechts), Sven Taeldemans (derde van links) en Bert Van den Broele (derde van rechts). Gent Een Gentse coöperatieve is op zoek naar leegstaande en verwaarloosde panden om ze op eigen kosten op te knappen en te verhuren aan mensen die het moeilijk hebben op de Gentse huurmarkt. "In heel wat gevallen willen families hun oud huis niet verkopen, maar is er ook het geld niet om ze op te knappen. Dan kunnen wij helpen", zegt Bert Van den Broele van 'Het Pandschap'.

De Gentse huurmarkt bevindt zich in een crisis. Niet voor wie een pand te huur heeft -de prijzen zijn op 15 jaar tijd verdubbeld- maar wel voor wie wil huren. Een geschikt huis of appartement vinden blijkt in Gent voor velen een moeilijke taak. Voor nieuwkomers of mensen met financiële problemen is het vaak nog een pak lastiger.





Het Pandschap startte zopas met de renovatie van de eerste woning in de Schaliestraat.





Wannes Nimmegeers Rudy Coddens en Sven Taeldemans mogen alvast zelf eens de handen uit de mouwen steken.

Geen zorgen meer

"Dit pand was tot voor kort bewoond, maar is uiteindelijk onbewoonbaar verklaard omwille van haar slechte staat. De familie wil het niet verkopen omdat dit de laatste eigendom van hun vader was, maar een grondige renovatie zou 80.000 euro kosten. Daarom zijn wij tussenbeide gekomen", legt Bert Van den Broele uit. "Concreet renoveren wij het pand op onze kosten. In ruil vragen wij het pand in bruikleen te mogen nemen voor een langere termijn. We verhuren het pand dan door aan sociale doelgroepen. Afhankelijk van de afspraak en de omvang van de renovatie krijgen wij een deel of het geheel van het geld. We onderhouden ondertussen het pand, zorgen voor verzekering en de verhuur. Eigenlijk moet de eigenaar zich geen zorgen meer maken over het pand. Als de overeenkomst afgelopen is, krijgt men het pand gerenoveerd en perfect in orde terug. In tussentijd krijgt de eigenaar meer dan 10.000 euro fiscale voordelen en is er een leegstaand huis bij op de huurmarkt."





"In Gent staan zo tal van woningen leeg waarvan de eigenaar niet goed weet wat er mee aan te vangen. Vaak zijn ze niet goed bevonden om te verhuren. In plaats van het nog eens jaren leeg te laten staan, kan men ons beter contacteren", zegt Van den Broele. "We hopen het komende jaar zo vijftien woningen te kunnen renoveren. We verdienen hier geen geld aan. De bedoeling is om break-even te draaien."





Wooncrisis

Schepenen Rudy Coddens en Sven Taeldeman (sp.a) en gedeputeerde Eddy Couckuyt (CD&V) mochten het huis in de Schaliestraat gisteren de eerste hamerslag toebrengen. "We zoeken als stad naar oplossingen voor de wooncrisis, dit initiatief kan daar deel van uitmaken", zegt schepen Taeldeman. "We moeten voortdurend zoeken naar bijkomende kwalitatieve woningen, want de wachtlijsten zijn lang. Door via het sociaal verhuurkantoor te werken, heeft men als huiseigenaar altijd de garantie dat men betaald wordt."





