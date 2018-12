Gezocht: vijftiger die twee meisjes van 10 en 11 op de fiets belaagde en betastte Wouter Spillebeen

19 december 2018

12u19 162 Gent Het parket Oost-Vlaanderen is op zoek naar een vijftiger die in het voorjaar van 2018 vermoedelijk twee kinderen van 10 en 11 jaar lastigviel in Gent. De meisjes werden vanop de fiets aangesproken en aangeraakt onder hun shortjes. Volgens het parket gaat het vermoedelijk over dezelfde dader.

Het eerste incident gebeurde op 29 mei rond 16 uur aan de Gustaaf Carlierlaan. Daar sprak de man een meisje van 11 jaar aan van op een grijze blinkende fiets. “Ben jij een meisje? Er is nog niet veel vet aan je billen”, vroeg hij haar terwijl hij met zijn vingers onder haar shortje voelde. Het meisje sloeg zijn hand weg en hij probeerde haar nog twintig euro aan te bieden in ruil voor een kusje, maar daar ging ze niet op in. De man fietste weg richting Zuid.

Op 21 juni tussen 16.30 uur en 17 uur viel er een tweede slachtoffer op de hoek van de Sint-Denijslaan en het fietspad aan de R4 over de ringvaart. Daar sprak de fietser een 10-jarig meisje aan dat naar huis aan het fietsen was. “Ge moet niet bang zijn schatteke, heb je het niet koud met zo’n shortje?”, vroeg hij haar terwijl hij met zijn vinger over haar bil onder het shortje wreef. Het meisje kon zich gelukkig losrukken en fietste snel weg.

Opa-stem

De meisjes beschrijven de belager beiden als een man tussen de 50 en 60 jaar oud met grijs of wit haar en een volle baard. Bij de eerste aanranding reed hij op een grijze fiets zonder fietstassen, de tweede keer had hij wel fietstassen. Het tweede meisje omschreef zijn stem als “een opa-stem”. Bij de eerste aanranding droeg de man een bril, een hemd met verticale donkerblauwe ruiten op een lichtblauwe achtergrond. Zijn lange mouwen waren opgestroopt. Hij droeg ook een short en sandalen. Bij het tweede incident droeg de man een bleke broek en een donkere vest.

Wie meer informatie heeft over de zaak, kan de federale politie contacteren op het gratis nummer 0800 30 300.