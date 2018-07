Gezocht: fiere vrouwen voor Stroppenstoet 17 juli 2018

"Hoezo, vrouwen mogen geen Stroppendragers zijn? Het is 2018." Het is een statement van Tineke De Rijck van de Korenmarkt, dat veel bijval vindt bij andere fiere Gentse vrouwen. En dus organiseert ze donderdag de eerste Stroppenstoet voor vrouwen. Tineke De Rijck wil Stroppendrager worden. Omdat ze fiere Gentse is, omdat ze de stoet al ziet sinds ze klein is, omdat haar vader Eli graag Stroppendrager was geweest, maar dat niet kon omdat hij niet in Gent was geboren. Maar het kan niet, volgens het statuut van de Gilde van de Stroppendragers. Alleen mannen mogen meelopen. "Dat is niet meer van deze tijd", vindt Tineke. "Je verandert bij wijze van spreken sneller van geslacht dan van job. Man of vrouw, wat maakt het uit? We zijn allemaal fiere Gentenaars!" Om haar statement kracht bij te zetten, organiseert ze donderdag om 17 uur een vrouwelijke stroppendragerstoet. "Vrouwen die in Gent geboren zijn en fier zijn op hun stad, mogen meelopen", zegt ze. "Blootsvoets, uiteraard. Ze moeten enkel een strop meebrengen. Verzamelen om 18.45 uur aan RAY (die serre, red.) in Klein Turkije." Als ze daarvoor maar niet hangen. Interesse? Mail naar tinekederijck@gmail.com.





(VDS)