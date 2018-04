Gezocht: extra politieke partijen voor debat 11 april 2018

Naar goede gewoonte is er ook de eerste zondag van mei een Speakers Corner, en de organisatoren plannen dan een heus verkiezingsdebat. "Maar het is nog niet duidelijk welke partijen allemaal opkomen voor de gemeenteraad, en we willen graag zo volledig mogelijk zijn", zegt organisator Guy Reynebeau. "We hebben al bevestiging van Open Vld, CD&V, sp.a, Groen, N-VA, PVDA, Vlaams Belang, BeOne en de Multiculturele Rechtpartij, maar misschien zijn er nog meer? De pirantenpartij bijvoorbeeld, of een burgerbeweging? Wij willen élke partij de kans geven deel te nemen. Dus wie nog wil deelnemen aan het debat, mag zich melden bij guy.reynebeau@stad.gent."





(VDS)