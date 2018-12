Gezocht: 6.540 plaatsen voor schoolgaande jeugd Yannick De Spiegeleir

18u14 1 Gent 4.628 in het secundair onderwijs en 1.912 in het basisonderwijs. Dat is het aantal plaatsen dat er in Gent moet bijkomen volgens de Vlaamse capaciteitsmonitor om een tekort tegen 2024 te voorkomen. Met een ‘masterplan capaciteit’ wil schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) paal en perk stellen aan het probleem.

“Mijn werk is nog niet af in Gent”. Elke Decruynaere (Groen) is resoluut over waar haar politieke toekomst ligt de komende zes jaar. De afgelopen maanden deden geruchten de ronde dat Groen de Gentse politica op nationaal vlak wou uitspelen, maar in de volgende legislatuur volgt ze zichzelf op als schepen van Onderwijs. “Ik heb heel bewust gekozen voor Gent, want onderwijs is een langetermijnproject”, stelt ze klaar en duidelijk.

Haar voornaamste zorg voor de komende beleidsperiode: vermijden dat er een nieuw capaciteitstekort ontstaat. De cijfers van de Vlaamse capaciteitsmonitor liegen er niet om. Tegen 2024 moeten er 4.628 plaatsen bijkomen in het secundair onderwijs en 1.912 in het basisonderwijs. De afgelopen drie jaar waren er voor de instappertjes voor het eerst meer plaatsen dan het aantal kinderen, maar ook de komende jaren wil de stad voorkomen in plaats van genezen.

“Begin januari zullen er dossiers ingediend worden voor het creëren van meer dan 1.000 extra plaatsen en nog voor de Vlaamse verkiezingen (in mei, red.) willen we een concreet actieplan op tafel hebben. De Vlaamse overheid staat immers in voor 70 procent van de kosten bij de bouw of renovatie van een school. We moeten er voor zorgen dat we in tegenstelling tot in het verleden de demografie niet meer achterna moeten hollen.”

Decruynaere komt ook nog even terug op het digitale inschrijvingssysteem voor het secundair onderwijs dat in het afgelopen schooljaar voor heel wat deining zorgde bij ouders en leerlingen. “We moeten niet ontkennen dat het systeem nog beter kon, maar samen met Antwerpen hebben we wel gepionierd en dit jaar willen we door de nodige aanpassingen alles vlotter laten verlopen.” Op Vlaams niveau komt het inschrijvingsdecreet echter niet rond. Dat betekent dat scholen niet verplicht zijn om mee te werken aan het aanmeldingssysteem. “Op Vlaams niveau is men veel te laat in gang geschoten. We verwachten dat in Gent alle scholen zullen meewerken, maar ik wil ook een oproep doen naar de scholen buiten de stadsgrenzen om mee te werken aan het aanmeldingssysteem. Het alternatief is kamperen voor de schoolpoort en dat is niet meer van deze tijden.”