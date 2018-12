Gezinnen op de vlucht kijken kortfilms in Kopergietery Yannick De Spiegeleir

16 december 2018

In de Kopergietery konden gezinnen en kinderen op de vlucht zaterdag even al hun zorgen vergeten. Samen met hun ouders keken de kinderen naar ‘Beestig Baltisch’: zeven animatiekortfilms in diverse animatietechnieken. De films werden live muzikaal begeleid door twee muzikanten. De deelnemende gezinnen verblijven momenteel in noodopvangstructuren van de Federale overheid of in de nachtopvang van Samusocial. “De chaos in het huidig opvangsysteem zorgt ervoor dat kinderen op de vlucht een heftig parcours beleven. Het is belangrijk dat asielzoekers vanaf hun aankomst in België alle kansen krijgen om hun leven verder te zetten dankzij opvang met voldoende aandacht voor participatie in de samenleving”, klinkt het bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat het initiatief op poten zette.