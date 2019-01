Gezin van 6 ontsnapt nipt aan CO-dood: “Ouders waren al 24 uur in diepe slaap” Jeroen Desmecht

29 januari 2019

21u00 0 Gent Een familie van zes uit Wondelgem is maandagavond ontsnapt aan een gezinsdrama. De boiler - die in een afgesloten kamer stond - zorgde al een hele tijd voor een verhoogde CO-uitstoot. “Mijn ouders waren al 24 uur aan het slapen. In de kamer waar de boiler staat, werd die bewuste avond een CO-concentratie van 1.500 ppm gemeten”, zegt de oudste zoon Erdal (23). “Genoeg om binnen het uur te overlijden”, klinkt het bij de afdeling toxicologie van het UZ Gent.

Het gezin van zes uit Wondelgem heeft veel geluk gehad. In de kamer waar de boiler staat, werd volgens de oudste zoon maandagavond een verhoogde CO-concentratie van 1.500 ppm gemeten. “Als je in een kamer zit met CO-waarden van 1.500 ppm, krijg je na ongeveer 20 minuten de eerste symptomen (hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid, red.)”, zegt professor Alain Verstraete, verantwoordelijke van het labo toxicologie van het UZ-Gent. “Genoeg om binnen het uur te overlijden. Hoe ze levend uit hun huis zijn geraakt, kan ik niet vertellen zonder de exacte waarden in de kamers te weten, maar ze hebben geluk gehad”, zegt Verstraete.

“Mijn ouders waren al van zondagavond aan het slapen”, zegt de oudste zoon Erdal (23). “We voelen ons allemaal al een tweetal weken ‘grieperig’, dus ik ben maandagochtend nietsvermoedend naar mijn werk vertrokken.”

Hoelang de boiler al CO uitstootte, is momenteel niet duidelijk. Erdal vertrok naar zijn werk, zijn twintigjarige broer naar de les. “Mijn zus (18) bleef thuis om op onze jongste broer van twee jaar oud te passen. Ook zij voelden zich onwel, maar ze bleven heel de tijd bij bewustzijn”, aldus Erdal.

“Ik herinnerde mij niets meer na zondagavond”, zegt de mama. “Ik ben maandagochtend nog even wakker geworden, maar meteen terug in slaap gevallen.”

Gemiste oproep

Omdat de peuter van twee maandagavond om 20.30 met zijn vader wou spelen, wekte hij die uit zijn slaap. “Mijn vader heeft samen met zijn broer een zaak, waarvoor ook ik werk”, zegt Erdal. “Mijn nonkel had mijn papa al een paar keer proberen bellen. Die zag de gemiste oproepen, en belde terug. Mijn nonkel wist meteen dat er iets niet klopte en sloeg alarm.”

Erdal was die avond even thuis geweest, maar was al snel terug vertrokken om een vriend te helpen verhuizen. “Mijn nonkel zei dat ik zo snel mogelijk naar haar huis moest gaan. We hebben dan meteen de hulpdiensten ingelicht. Tegen de tijd dat ik mijn vader van de trap had geholpen, stond de brandweer al voor de deur.”

De ouders werden met de ambulance naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst overgebracht. De vier kinderen reden achter met de wagen. “We zijn alle zes in een speciale compressiekamer behandeld”, zegt Erdal.

Het gezin is dan ook op het nippertje aan een drama ontsnapt. Vorige week nog kwamen twee vrouwen uit het Gentse om het leven door een CO-intoxicatie. De brandweer stuurde toen al een waarschuwing uit, en benadrukt nu opnieuw het gevaar van een CO-intoxicatie. “Zeker met het koude weer verluchten mensen hun huis niet genoeg”, zegt de brandweer. “In combinatie met een slecht onderhouden verwarmingstoestel kan dat leiden tot CO-vergiftiging. CO ruik, proef of zie je niet, maar is levensgevaarlijk. Voor je het weet ben je bewusteloos.”