Gezin na twee jaar herenigd met vermist hondje Boemer: “We kunnen het nog steeds niet geloven” Sam Ooghe

25 maart 2019

21u02 0 Gent Het gezin Versompel uit Drongen leeft op een wolkje. Al twee jaar moesten ze het zonder teken van leven doen van hun hondje Boemer, die zomaar verdwenen was. Tot ze vorige week vrijdag telefoon kregen: Boemer was gered uit de handen van een kweker in West-Vlaanderen. Het hondje is nog steeds onder de indruk, maar wel weer thuis.

1 mei 2017. De familie zal de dag niet snel vergeten. “Ineens was Boemer verdwenen”, vertelt Steve Versompel. “Zomaar, uit onze tuin. We begrepen er niets van, en zijn beginnen zoeken. Rondrijden, mensen aanspreken, zoeken op het internet. We kregen enorm veel tips, tot in Eeklo zelfs, maar ze leidden nooit naar Boemer.” Dochtertje Amber (9) droomde nog van haar hondje. “Ik dacht ook dat ik Boemer eens gezien had in de wagen. Maar het was een poesje.”

Vandaag heeft Amber haar hondje wel degelijk terug. Vorige week vrijdag belde namelijk LostDogzzz, een vrijwilligersorganisatie die op zoek gaat naar vermiste honden. Ze hadden Boemer, samen met vier andere hondjes, aangetroffen bij een kweker in Pittem. Het verhaal werd eindelijk duidelijk: het hondje was gestolen uit de tuin van het gezin. “We geloofden het eerst niet”, zegt Nancy, de vrouw van Steve en mama van Amber. “Er was ‘alweer’ iemand die Boemer gevonden had. In Pittem dan nog, na twee jaar.”

Tweede hondje

Maar het was wél Boemer. Trillend in een hoekje, tot hij de stem van baasje oma Rina hoorde. “Hij herkende mij meteen”, vertelt ze. “Hij is op mijn schoot gesprongen, en is er sindsdien niet meer weg geweest.” Boemer is wel nog steeds angstig, en is fel vermagerd. “Wat hij allemaal meegemaakt heeft, zullen we wellicht nooit weten”, vertelt Nancy. “En dat is misschien maar beter ook. Ik snap niet hoe mensen hondjes zoiets kunnen aandoen. Maar het belangrijkste is dat hij terug is. We kunnen het nog steeds niet geloven.” Ondertussen gaat het met Boemer wel elke dag beter.

Na de verdwijning van Boemer schafte het gezin nog een ander hondje aan, Snoepie. De twee dieren komen sinds de terugkeer van Boemer wonderwel overeen. “Of ze kunnen leven met de gedeelde aandacht?”, klinkt het bij het gezin. “Zeker. We zijn met veel, dus we kunnen ze ook véél aandacht geven.”