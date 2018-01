Gezin loopt CO-vergiftiging op 02u42 0

Een gezin met twee kinderen van 14 en 10 jaar oud heeft gisterenmorgen rond 6 uur een CO-vergiftiging opgelopen in zijn woning in de Tortelduifstraat in Gent. De twee kinderen en hun ouders moesten naar het ziekenhuis voor verzorging, maar ze verkeerden niet in levensgevaar. Er was een probleem met de warmwaterboiler. (JEW)