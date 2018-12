Gezelschapsspel voor doven is vooral lachen als er niet-doven meespelen Erik De Troyer

05 december 2018

18u48

In De Krook werd vandaag ‘VeeGeeTje Crasht’ voorgesteld, een gezelschapsspel dat speciaal ontwikkeld werd voor doven. Het is een spel waar veel handgebaren bij komen kijken en het wordt extra leuk wanneer er deelnemers meedoen die geen flauw benul hebben van gebarentaal.

Het geld om het spel te ontwikkelen werd ingezameld via Music For Life en via de deelname van actrice Ianthe Tavernier aan Steracteur Sterartiest. Het duurde in totaal twee jaar om het spel klaar te stomen.

“In een bib vind je maar weinig spullen die geschikt zijn voor doven en gezelschapsspellen voor doven zijn echt al zeldzaam. Daarom hebben we er zelf één gemaakt”, zegt Hannes Van Durpel van Doof.Vlaanderen.

Tijdens het spel moet men woorden uitbeelden met gebaren. “Wie gebarentaal kent heeft een voordeel maar het wordt pas echt leuk als iemand meespeelt die geen idee heeft hoe men iets moet uitbeelden. Via het spel kan men spelenderwijs gebarentaal leren.” Vanaf morgen (6 december) is het spel te koop op de webshop van Doof Vlaanderen vzw (www.doof.vlaanderen/webshop) voor 34,90 euro.