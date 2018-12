Gezelligste pop-up-bar: Gravensteenkelder Sabine Van Damme

23 december 2018

23u16 0 Gent Op zoek naar gezelligheid in een prachtig decor? Dan is de Winterbar Gravensteen een absolute aanrader. Nog tot 6 januari is er een pop-up-bar in een van de kelders van ons middeleeuws fort.

Na een aanbesteding is het Idoneo Events van Johannes Gobyn en Toon Kint die dit mocht organiseren. Het leuke is dat de bar zich bevindt nog voor de kassa’s. Je hoeft dus geen toegangsticket voor het Gravensteen te kopen om er binnen te kunnen. “We zijn elke dag open van 10.30 tot 23 uur, behalve op kerst- en nieuwjaarsdag”, zegt Johannes. “Iedereen is hier welkom. Omdat het thema van het Winterwonderkasteel Vikings is, hebben wij ons mee aangepast, met onder meer schilden aan de muur. En wie een biertje in een vikinghoorn bestelt, steunt ook nog eens het goede doel.” In de bar kan je gezellig iets drinken, en naast de klassiekers is ook expliciet voor streekproducten zoals Roomer gekozen. Snacks zijn er ook te verkrijgen, tot 18 uur.