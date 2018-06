Gezellig samenzijn van jonge boksers en politie 09 juni 2018

02u56 0 Gent Rekruteert de Gentse politie binnenkort bij boksclub 'Kubat's Boxing Gym' in de Brugse Poort? Gisterenavond konden de flikken alvast de harten veroveren van de jonge boksers met een migratieachtergrond door er samen te eten en uitleg te geven over de politie.

De club van profbokser Selim Kubat opende eind 2015 de deuren in de Meibloemstraat, in het hartje van de Brugse Poort. De club vervult een belangrijke rol, want boksen houdt de jongeren weg van de straat en vooral van de criminaliteit. "Sommige van deze jongeren, vaak met een migratieachtergrond, hebben vooroordelen over de politie en ook bij de politie is er soms vooringenomenheid ten opzichte van deze jongeren", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Selim Kubat vindt dat die vooroordelen kunnen ontkracht worden. Daarom bracht hij de jongeren en de flikken samen tijdens een ontmoetingsavond in het buurtcentrum Sluizeken in het Godshuishammeke.





Talent

"Heel wat jongeren weten niet goed wat de politie juist doet", vertelt Selim Kubat. "Velen uit onze club lopen over van talent, maar worden jammer genoeg beïnvloed door anderen die zeggen dat het beter is om niet bij de politie te gaan. Als boksclub willen we ons steentje bijdragen om onze jongeren met een migratieachtergrond te stimuleren deel te nemen aan de toelatingsexamens van de politie. Een meer divers politiekorps kan enkel maar bijdragen aan een meer gedragen samenleving in Gent. Met dit evenement willen we de politie en de jongeren van de boksclub dichter bij elkaar brengen, een signaal geven naar de buitenwereld dat het niet altijd negatief moet zijn."





Dat het geen loze woorden zijn, bleek uit de massale opkomst. Ongeveer vijftig jongeren tussen de 16 en 22 jaar oud daagden op. De Gentse politie gaf dan ook met veel plezier uitleg over de campagne 100% (f)lik, waarbij ze vooral Gentenaren met een migratieachterstond willen stimuleren om te kiezen voor een carrière bij de flikken. Geïnteresseerden kunnen nadien bij de flikken terecht voor het gratis begeleidingstraject dat voorbereidt op de verschillende ingangsproeven.





De Gentse politie toonde achteraf haar respect voor de moslimgemeenschap door aan te schuiven aan de Iftar. Die maaltijd nuttigen de moslims tijdens de vastenmaand ramadan direct na zonsondergang. "We hadden echter wat pech met onze oven en moesten terugvallen op een plan B", besluit Selim. "Gelukkig konden we nog een lekker menu in elkaar steken: linzensoep, rijst, vlees en Turkse baklava." De maaltijd viel bij iedereen duidelijk in de smaak. (JEW)