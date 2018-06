Gezellig samenzijn met maatjes SABINE VAN DAMME

15 juni 2018

Morgen (zondag) is het feest, want dan komen de verse maatjes uit Nederland toe. Naar goede gewoonte organiseert de ingeweken Nederlander Guus Van der Kreeft een maatjesfestival aan de Stadshal. Vorig jaar werden die dag 5.000 verse haringen verkocht. "Maar ook wie geen vis lust, is welkom", klinkt het. "Dit is gewoon een gezellig samenzijn, met maatjes of met maten. We zorgen ook voor andere hapjes, voor drank en voor muziek. Koen Crucke komt zelfs." Het Viskraam uit Merelbeke levert opnieuw de maatjes. Vannacht wordt 20 man aan het fileren gezet om de haringen kraakvers te kunnen serveren op zondag. Een maatje kost 2,5 euro, maar wie in de buurt één van de 100 houten visjes vindt, krijgt een maatje gratis.





Van 10 tot 18 uur.