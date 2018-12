Gezellig drukke Winterfeesten, ondanks rotweer Sabine Van Damme

09 december 2018

19u15 1 Gent De Gentse Winterfeesten hadden zich een beter openingsweekend kunnen wensen. Het weerbericht voorspelde regelrecht hondenweer. Maar ondanks dat was het toch gezellig druk, zeker zodra het even droog was.

Regen en wind. Dat was zowat alles wat we buiten geserveerd kregen het afgelopen weekend. En toch wordt er op de Gentse Winterfeesten niet geklaagd. Zaterdagnamiddag waren alle ondergrondse parkeergarages volzet, en zodra het iets of wat ophield met druppelen, liep de kerstmarkt vol volk. Eigenlijk was het alleen zaterdagavond te slecht weer om een hond door te jagen. Maar zelfs dan was er volk, in de overdekte horecagedeelten van de Winterfeesten dan vooral. En in de omliggende cafés. Zondag was er eenzelfde scenario. Opnieuw geen zonneschijn, maar dat blijkt de kerstliefhebbers niet te deren. Die hebben de Gentse Winterfeesten duidelijk gemist. En zo heeft het evenement ondanks het rotweer toch een mooie start gemaakt.

