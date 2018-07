Gezellig druk Luisterplein voor Isabelle A 19 juli 2018

02u50 0

Het is al meermaals gebleken tijdens deze Feesten, talent van eigen bodem scoort het best. Geen wonder dus dat het Luisterplein weer gezellig vol zat gisteravond, toen Isabelle A werd aangekondigd. De Gentse liet even op zich wachten, maar kreeg wel meteen het publiek op haar hand.





Dansen op tafel is er niet bij op het Luisterplein, daar komt een ander publiek naartoe. Zittend, genietend van een drankje en van de muziek, hebben ze een minder uitbundige, maar daarom niet minder enthousiaste stijl dan elders.





De komende dagen komt onder meer Willem Vermandere nog langs, net als Herr Seele en Liliane Saint-Pierre. (VDS)