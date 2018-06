Gewelddadige jonge dieven riskeren jaar cel 21 juni 2018

02u56 0

De weg naar de frituur. Meer wilden twee studenten niet weten na een nachtje feesten in februari van dit jaar. De examens waren net afgelopen, dus de jongens genoten van een week vakantie in Gent. Het duo sprak echter de verkeerde groep jongemannen aan, want de bende van vier viel kort na het gesprek de twee feestvierders aan. Eén student kreeg klappen en zijn tasje werd afgerukt.





De aanvallers, allemaal tieners waaronder zelfs een minderjarige, fietsten weg en verdeelden onderling de buit. Even later kreeg de politie de jongens toch te pakken. Een van hen had nog de identiteitskaart bij van de bestolen student en zo kwam de aap uit de mouw. Alle vier de jongens riskeren een jaar cel. Het is nochtans duidelijk dat slechts twee onder hen effectief klappen uitdeelden.





De vraag die nu rijst is wie heeft de klappen uitgedeeld? Voorlopig neemt het viertal collectief de schuld op zich. Het vonnis volgt binnen twee weken. (OSG)