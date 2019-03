Gewelddadige dief krijgt 38 maanden cel voor overvallen op bejaarden en een pitazaak: “Motherfuckers, you’re all crazy” JDG

13u41 0 Gent “Motherfuckers, you’re all crazy”, het vonnis van rechter Blomme viel bij de veroordeelde vrijdag niet in goede aarde. De 35-jarige dief stond onder andere terecht voor een vijftal diefstallen, waarvan sommige met geweld, op vier bejaarde vrouwen en een slechtziende man. De rechter legde hem een celstraf van 38 maanden op, waarvan 18 met uitstel.

“Meneer, kan u naar de rechtbank kijken? Uw vonnis wordt voorgelezen”, zei rechter Blomme tegen de dertiger. Niet veel later verliet hij - al roepend - onder politiebegeleiding de rechtbank. “Justice in this country”, klinkt het in gebrekkig Engels.

De dertiger zat in afwachting van zijn proces in voorhechtenis. Ook tijdens het onderzoek reageerde hij enorm weerspannig. Zo bedreigde hij één van de gerechtstolken toen hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij noemde haar onder andere een verrader, en zei dat hij haar ‘kapot zou maken’, mochten de twee elkaar ooit nog tegen het lijf lopen.

Het Openbaar Ministerie was tijdens de behandeling van de zaak dan ook allesbehalve mals voor de man. “Er is duidelijk een gebrek aan schuldbesef”, stelde het parket. “Hij viseert bejaarden, een kwetsbare groep in onze samenleving, en gaat gewelddadig te werk.”

Eén van zijn slachtoffers, een vrouw van 86 jaar, belandde zelfs in het ziekenhuis nadat de man haar handtas had gestolen. “Door de brute overval ging mijn cliënte tegen de grond. Hierdoor moest ze 25 dagen in het ziekenhuis verblijven”, aldus de advocaat van de vrouw. “Ook emotioneel heeft dat een hevige impact gehad op haar.”

Ook bij een pitazaak in de Overpoort ging de man met 200 euro aan de haal. “Hij was hier al een paar keer komen eten, toen was hij altijd vriendelijk. Plots kwam hij mijn zaak binnen en trok hij de kassa open”, aldus de uitbater.

De rechter legde de dertiger een celstraf van 38 maanden op, waarvan 18 met uitstel. Het 86-jarige slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 3.545 euro betalen. De uitbater van de pitazaak in de Overpoort krijgt 250 euro.