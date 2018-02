Gewapende overval op apotheek 12 februari 2018

02u40 0 Gent Vrijdagmiddag is rond 15.30 uur op de Evergemsesteenweg een apotheek overvallen. Het parket is een onderzoek gestart.

De zaak, 'Apotheek Van Peteghem', ligt een vijfhonderd meter van de drukke R4. Over wat er precies gebeurd is, of aanwijzingen naar de daders, heerst momenteel nog veel onduidelijkheid. Wel is bekend dat de overval gewapend was. De echtgenoot van de apothekeres bevestigt dat er geen gewonden vielen.





Erg geschrokken

"Iedereen is oké, ze zijn wel heel erg geschrokken, uiteraard. Dit verwacht je helemaal niet, zeker niet hier", zegt de echtgenoot. Buurtbewoners hadden moeite om te geloven dat een gewapende overval in Wondelgem had plaatsgevonden. "Het is de laatste tijd erg gesteld met onze gemeente; inbraken, auto's die in brand vliegen en andere kleine criminaliteit. Het zijn andere tijden geworden", zegt een buurtbewoonster.





De politie kwam ter plaatse, de parking werd even afgezet met lint, zodat de plek onderzocht kon worden. Het parket is een onderzoek gestart. "We zijn volop bezig met het onderzoek, meer kunnen we op dit moment niet zeggen", aldus het parket.





(DJG)