Gevluchte schutter definitief gestraft: 20 jaar cel 25 april 2018

02u50 0 Gent Hij doodde zijn schoonvader, was maandenlang spoorloos en pronkte met zijn leven in vrijheid op Facebook. Sinds gisteren kent Gentenaar Ceylan Calli zijn lot: 20 jaar cel.

We hadden het al eens gezien: de rechter die uitspraak doet over Ceylan Calli (32), terwijl de beklaagdenbank leeg blijft. In oktober werd de Gentenaar veroordeeld tot 17 jaar cel voor doodslag op Hüsnü C., de vader van zijn vriendin. In juni 2014 had hij Hüsnü met een welgemikt schot om het leven gebracht. Door een procedurefout was Calli vrijgekomen, en net voor het vonnis vluchtte hij naar Turkije. Na tien jaar zou het vonnis verjaren.





Gisteren hetzelfde verhaal in het hof van beroep: geen Calli te zien. Dit keer zat hij nochtans niet in Turkije, wél een kilometer of drie verderop, in de Gentse gevangenis.





Vervroegd vrijkomen

Calli was in maart teruggevlogen naar België. Een kapitale fout, aangezien er een Europees aanhoudingsbevel van kracht was. In Zaventem pakte de politie Calli op. "Hij had te horen gekregen dat hij zijn straf in Turkije zou moeten uitzitten", weet de familie van slachtoffer Hüsnü. "In België kan hij vervroegd vrijkomen en zijn de omstandigheden aangenamer." Dat kan, denken de advocaten van de nabestaanden. "Maar houd ook rekening met zijn arrogante karakter. Hij documenteerde zijn leven in vrijheid uitgebreid op Facebook en postte een foto met een wapen." Calli trouwde en kreeg zelfs een kind met de dochter van Hüsnü. Het zoontje woont nu met zijn moeder in Ledeberg. Calli kreeg twintig jaar cel. Voor de schutter staat nog één optie open: verzet aantekenen. Dat kan in een zaak waarin iemand zich niet kunnen verdedigen heeft. Vanaf de betekening van de uitspraak heeft Calli 15 dagen de tijd, maar de kans dat de rechter ingaat op zijn verzoek, lijkt klein. "We zijn bijna vier jaar na het vonnis", besluiten de nabestaanden. "Na die 15 dagen zit het er eindelijk op. Dan kan het rouwen echt beginnen. De hele procedure heeft bijkomende wonden geslagen." (OSG)