Gevluchte overvaller nog niet gevat 01 augustus 2018

De kompaan van Hasan L. die na de overval op juwelier Moens in Oostakker met de bromfiets kon ontkomen, is nog steeds niet gevat.

De politie en het parket zijn nog steeds volop bezig met het onderzoek. Volgens onze bronnen zou het gaan om een familielid, die zich momenteel in het buitenland schuil houdt, maar dat kon het parket niet bevestigen. "In het belang van het onderzoek kunnen we geen verdere informatie geven", reageerde parketwoordvoerster Caroline Jonckers. Ondertussen heeft de juwelier zich ook officieel burgerlijke partij gesteld. De man werd bijzonder hardhandig aangepakt en net als zijn familie met de dood bedreigd. Volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge schoot hij uit wettelijke zelfverdediging. "Eén van de overvallers riep 'tirez' (schieten in het Frans, red.)", verklaarde de topadvocaat eerder. (JEW)