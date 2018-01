Gevel woning in aanbouw stort in voor ogen metselaars 19 januari 2018

02u45 0 Gent Een gevel van de bovenverdieping van een woning in aanbouw in de Desteldonkstraat, is gisterenmorgen door de felle rukwinden in elkaar gestort. De metsers zagen het voor hun ogen gebeuren, maar bleven ongedeerd.

"Plots klopten de metsers rond 8 uur op mijn deur", vertelt Regina De Meester, die samen met haar man Willy in een huis naast haar toekomstige droomwoning in spe woont. "Ze zeiden dat er problemen waren met het huis. In mijn pyjama liep ik naar buiten en zag ik hoe de houten dakconstructie aan het bewegen was. Ik heb meteen de brandweer en de politie verwittigd."





Vlak voor hun noodkreet bij Regina hadden de metsers gezien dat de voorgevel van de bovenste verdieping ook bol stond door de wind, die vrij spel had tussen de spleten van de dakconstructie. "Net toen we de voorkant wilden monsteren, viel de gevel in twee tijden naar beneden. Gelukkig stonden we er ver genoeg van, of we raakten misschien wel bedolven. Levensgevaarlijk die wind."





De gevel viel pardoes op een stelling en duwde een kraan zelfs dertig centimeter naar achteren. De schade is dan ook erg groot. "De metsers hadden me onlangs nog gevraagd of ik al een verzekering had. Na de vorige storm leek hen dat geen slecht idee. Gelukkig heb ik dat maandag in orde laten brengen en is de eerste premie betaald. Anders kon ik nog opdraaien voor de schade. Het voornaamste is echter dat er geen gewonden zijn gevallen en de brokstukken niet op voorbijrijdende wagens zijn gevlogen. Hopelijk kunnen we snel alles weer heropbouwen." Om geen verdere risico's te nemen werd het houten dakskelet vastgelegd met een stevige spanband aan een dikke boom. De metsers vermoeden dat het stormincident hen slechts een weekje tijdsverlies heeft bezorgd, al zal dat vooral afhangen van de weersomstandigheden en de papieren rompslomp.





De politie sloot de Desteldonkstraat af in beide richtingen. De brandweer hield het verkeer dat via de John Kennedylaan de straat wilde indraaien tegen. Rond 11.30 uur was de rijbaan vrij. (JEW/VDS)