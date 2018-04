Gevel in Molenstraat beklad met verf 16 april 2018

02u34 0

Vandalen hebben gisteren de gevel van een woning met rode verf beklad in de Molenstraat in Wondelgem. De daders trokken over een afstand van enkele meters een dikke streep. De slachtoffers dienden een klacht in bij de politie. (JEW)