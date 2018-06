Gevel Havenhuis op Graslei eindelijk klaar 13 juni 2018

02u55 0

Na twee jaar verscholen te zijn geweest achter stellingen en werfcontainers, is de gevel van het 'Huis van de Vrije Schippers' op de Graslei eindelijk weer te zien. De transformatie is enorm. De sculpturen in de gevel zijn helemaal hersteld, sommigen zelfs opnieuw gemaakt. Het bovenste stuk van de gevel is ongeveer helemaal nieuw, omdat een restauratie honderd jaar geleden fout werd uitgevoerd. Het Huis van de Vrije Schippers is eigendom van het Havenbedrijf. Dat maakt er tegen volgend voorjaar een 'Havenhuis' van, met een tentoonstellingsruimte, een ontvangstruimte voor 100 mensen in de kelder en bureaus. (VDS)