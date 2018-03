Gevangenis wacht voor 'dakloze' cocaïnedealer met huissleutels 03 maart 2018

Een cocaïnedealer uit het Gentse is gisteren veroordeeld tot twee jaar cel, 8.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 45.000 euro aan drugsgeld. Eén jaar van de gevangenisstraf is met uitstel.





Volgens het Oost-Vlaamse parket was de handel professioneel georganiseerd en had de beklaagde meerdere afnemers. De man bekent dat hij drugs verkocht, maar verklaart dat hij dat deed uit noodzaak. Hij zou op straat leven en het geld gebruiken voor levensonderhoud. "Uw uiterlijk vertoon en luxueuze kleren spreken dat tegen", zei strafrechter Caroline Blomme gisteren bij het vonnis. "Bovendien heeft u wel huissleutels in uw bezit, u verzwijgt uw werkelijke woonplaats."





Opvallend is nog dat het parket de winst uit het cocaïnehandeltje van de beklaagde schatte op 85.000 euro. De rechtbank achtte 'slechts' 45.000 euro bewezen. De veroordeelde drugsdealer verblijft illegaal in ons land.





(OSG)