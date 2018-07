Gevangenen in opstand, maar staking ten einde IN ALLERIJL OPGETROMMELDE POLITIEMACHT MOET BOEL BEDAREN SAM OOGHE

11 juli 2018

02u39 0 Gent Zo'n veertig gevangenen hebben gisteren geweigerd om terug te keren naar hun cel na een wandeling. Ze klaagden hun leefomstandigheden aan na bijna drie weken van cipiersstakingen. Gisteravond gingen de cipiers echter opnieuw aan het werk.

Een machtsontplooiing was het gisteren aan de Nieuwewandeling. De politie, vijftig man sterk, moest er binnendringen omdat een groep gevangenen na hun wandeling binnen de muren weigerde terug te keren naar hun cellen. "Een gevolg van de cipiersstaking", laat de politie weten. Die kwam er als reactie op plannen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om een minimale dienstverlening in te voeren bij stakingen. Na enkele dagen kunnen cipiers bijvoorbeeld 'opgevorderd' worden. Voor de bonden zijn zulke maatregelen een inbreuk op het stakingsrecht.





Brief gedetineerde

Drie weken lang nam de lokale politie een groot deel van het takenpakket van de cipiers over. Ook gisteren nog staakten de bewakers. In de namiddag werd echter een akkoord gevonden, en om 22 uur hervatten de cipiers het werk. Op een definitief akkoord is het wel nog even wachten.





De laatste staking had ook repercussies op het leven van de gevangenen in Gent. Een van de gedetineerden beschrijft in een brief het leven tijdens de staking. De ongemakken gaan van het wegvallen van koffie tijdens het avondeten, tot het telefoneren dat niet meer kan.





Anderhalf uur

"Het bezoek gaat vaak niet door. Douchen mag pas naargelang de chefs er zin in in hebben, en zeker niet elke dag. De psychologische hulp om aan mijn problemen te werken valt weg, en mijn pijnstillers krijg ik niet meer. " Ook voor de rechtsgang zijn er gevolgen, aangezien het vervoer van de gevangenissen naar de rechtbank vaak moeilijk verloopt. "We kunnen onszelf niet vertegenwoordigen", klaagt de gedetineerde.





De opstand van de gevangenen duurde zo'n anderhalf uur en eindigde na de middag. De directeur probeerde in eerste instantie te bemiddelen, maar dat lukte niet. Pas nadat de politie het binnenplein ook bezet had, gingen de gedetineerden uit eigen beweging terug naar hun cellen. "Alles is vlot verlopen", zegt de politiewoordvoerder. "Er vielen geen gewonden, en er zijn geen vernielingen aangebracht."





Voor de politie kwam de opstand ongelegen. Eén van de redenen waarom er de voorbije weken geen grote schermen stonden tijdens de WK-matchen, is dat de politie al drukke tijden voor de boeg heeft met de Gentse Feesten. Net gisteren kwam er wel een groot scherm, en vandaag is er het optreden van Björk. "Reken daar de NAVO-top in Brussel nog eens bij, waarvoor we mensen leveren, en de Feesten die zaterdag beginnen, en je weet dat we veel werk hebben", klinkt het bij een woordvoerder. "Maar zoals de mensen gisteren zagen: we kúnnen wel altijd ingrijpen." Met het einde van de staking krijgt de Gentse politie de nodige ademruimte.