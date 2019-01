Gevangene riskeert langere celstraf nadat hij in borstspier van gevangenisbeambte bijt Wouter Spillebeen

16 januari 2019

16u39 0 Gent Een gevangene riskeert tien maanden extra celstraf nadat hij een gevangenisbeambte in de borstspier beet tijdens een schermutseling in de Nieuwewandeling in Gent. Hij zou ook beledigingen en bedreigingen naar het hoofd van zijn slachtoffer geslingerd hebben.

De discussie ontstond tijdens de bedeling van het eten. De gevangene is lactose-intolerant en heeft dus een speciaal dieet nodig. “Daar heeft hij een attest voor”, pleitte zijn advocaat. “Maar in de gevangenis gaven ze hem al drie dagen na elkaar gewoon een kommetje rijst. Hij vroeg of hij er wat saus bij mocht, maar dat kon blijkbaar niet. Hij raakte gefrustreerd en zo is de verbale discussie begonnen.”

De discussie mondde erin uit dat de gevangenismedewerker hem moest bedwingen. “Hij werd in een klem gehouden en kon nog amper ademen”, volgens de advocaat. “Hij heeft in zijn borst gebeten want hij wist niet wat hij anders kon doen.” Volgens de gevangenisbeambte riep hij them wee weken later nog bedreigingen toe.

Intussen zit de gevangene een andere straf uit in de gevangenis van Brugge. Hij werd onder andere veroordeeld voor een poging doodslag in 2016. Op 20 februari beslist de rechter of er nog tien maanden cel bij komt.