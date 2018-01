Gevaarlijke kruising voetgangers en fietsers aangepakt 02u35 0 Foto Wannes Nimmegeers Het Hendrikaplein. Gent Het punt aan het Sint-Pietersstation, waar eind november een vrouw werd aangereden door een fietser wordt iets veiliger gemaakt. Er worden op vraag van het parket waarschuwingsbordjes geplaatst en de kruising krijgt een rode coating.

Op 29 november werd een 35-jarige vrouw samen met een collega aangereden door een fietser. Ze hield er een schedelfractuur en een hersenbloeding aan over en haar leven was zelfs even in gevaar. Het punt werd al eerder gesignaleerd als gevaarlijk, omdat het om een bijna blinde hoek gaat waar fietsers en voetgangers mekaar moeten kruisen.





Geen evidentie

Volgens burgemeester Termont is het geen evidente plek om veiliger te maken. Er komen twee borden met de boodschap 'gevaarlijk kruispunt' en er komt een rode laag op de grond om aan te geven dat fietsers en voetgangers er mekaar moeten kruisen.





De fietsersbond noemt het zinvolle maatregelen, maar vraagt meer ingrepen om de situatie duidelijker te maken zoals spiegels, of doorzichtige ramen voor het kantoorgebouw op de hoek. De fietsersbond vreest in de toekomst voor nog meer incidenten. (EDG)