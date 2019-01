Geur- en lawaaihinder door ondergrondse pomp Zuidveenakkerstraat zit al 2 jaar en 4 maanden in een werf Erik De Troyer

22 januari 2019

17u18 0

Na meer dan 2 jaar op een werf te leven is de ellende voor de bewoners van de Zuidveenakkerstraat nog niet achter de rug. “Eerst scheurden onze huizen en nu zitten we in de stank en het lawaai door het pompstation dat hier in de grond werd gestoken”, zegt Eddy Temmerman. Hij diende een klacht in bij de milieudienst van de stad. Aquafin belooft het probleem op te lossen.

De werken in de Zuidveenakkerstraat begonnen al in september van 2016. Een echt succesverhaal was het niet. De werf bleek op oude moerasgrond te liggen. Daardoor stroomde het beton dat de bouwput moest verstevigen gewoon weg en begonnen een zevental woningen in de straat te verzakken. Omdat de voorkant omlaag zakte kwamen er grote scheuren in de achtergevels van de woningen. Vandaag hebben al die huizen nog steeds grote scheuren. Enkele bewoners zijn al verhuisd anderen hopen nog steeds op de verzekering.

In de straat moest een pompstation aangelegd worden door Aquafin wat ingrijpende graafwerken met zich meebrengt. Omdat er een monumentale boom in de straat stond moesten de graafwerken dichter bij de huizen ingepland worden met alle gevolgen van dien. De werf lag maanden stil om een oplossing voor het probleem te zoeken.

“We hebben jaren op een werf gezeten met alle ongemakken van dien. Sinds zowat een maand hebben we nu geen bouwput meer voor onze deur maar nu dook een nieuw probleem op”, zegt Eddy. “Net voor mijn deur is een zware pomp in de grond gestoken die dag en nacht draait. Die pomp zorgt voor een verschrikkelijke stank en het geluid van klutsend water is echt vervelend. Overdag hoor je dat minder door het geluid van verkeer en de treinen in de buurt maar ‘s nachts is dat gekluts echt storend. Bovendien moet er nog een tweede pomp bij komen. Ik heb alvast een klacht ingediend bij de milieudienst van de stad Gent.”

Aquafin zegt op de hoogte te zijn van het probleem. “Er is inderdaad sprake van geluidsoverlast door water dat over een hoogte van enkele tientallen centimeters naar beneden valt. Om dat op te lossen zullen we een constructie plaatsen waardoor we het water via een helling naar beneden laten glijden. Dat moet meteen ook de geurhinder oplossen. Zelf hebben we dat probleem niet kunnen vaststellen maar we vermoeden dat ook die geur veroorzaakt wordt door de stroming van het water. We volgen het op”, klinkt het bij Aquafin. “De pompen zomaar uitschakelen is onmogelijk. Dat gaat om een pompstation dat per dag 650.000 liter verwerkt dat anders rechtstreeks in het kanaal uit komt. Het verwerkt water van 5.600 gezinnen.”

Toch een positieve noot van Aquafin om af te sluiten. “Binnen een maand zijn alle werken achter de rug en en behoort de werf tot het verleden.”