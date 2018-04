Getuigen moeten gehoord worden in 'eremoord' 24 april 2018

Op 19 juni worden getuigen verhoord in de zaak van Cidem S. (28) en haar man Tevfik S. (36) uit Sint-Niklaas. Zij staan voor het Gentse hof van beroep voor de moord op Ozan Karagöz. De Turkse Gentenaar werd in 2014 gewurgd teruggevonden in het kanaal Gent-Terneuzen. Het slachtoffer had een affaire gehad met de vrouw en werd daarvoor gestraft met een eremoord. De vrouw werd in eerste aanleg vrijgesproken, terwijl haar man dertig jaar cel wacht. Het parket tekende beroep aan tegen die vrijspraak. Ook Tevfik S. tekende beroep aan tegen zijn celstraf. Na verhoor van getuigen, onder wie familieleden, worden conclusies opgemaakt om de zaak verder te behandelen. (DJG)