Getuigen gezocht van geweld tijdens Gentse Feesten 02 maart 2018

03u12 0

De man die tijdens de Gentse Feesten een 52-jarige toiletdame uit Aalst in elkaar sloeg op de Vrijdagmarkt toen die op weg was naar haar wagen, is nog steeds niet gevat. Daarom verspreidde de politie een oproep naar getuigen via het VTM-programma Faroek. In de nacht van 16 op 17 juli 2017 was de vrouw rond 6 uur 's morgens van haar werk aan de Holy Food Market aan de Ottogracht op weg naar haar wagen. Toen ze over de Vrijdagmarkt wandelde, werd ze aangesproken door een zwarte man van tussen 25 en 30 jaar oud. Zodra ze aan de man vroeg om haar met rust te laten, kreeg ze een klap in haar aangezicht. Ze viel en de aanvaller schopte haar nog een paar keer. Daarna sloeg hij op de vlucht zonder haar te bestelen.





De dader was eerder klein, slank gebouwd en had een rond gezicht met stoppels op de kin. Wie getuige was van de aanval of meer weet over de zaak, kan de politie contacteren op het nummer 0800 30 300. (WSG)





Bekijk de beelden op www.hln.be/vrijdagmarkt