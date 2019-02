Getuigen afgevoerd tijdens proces ‘Schellebellemoord’: vrouw krijgt hartstilstand, haar toegesnelde man bezeert zich aan rug Jeffrey Dujardin ADN

18 februari 2019

18u54 10 Gent In het Gentse hof van beroep zijn twee getuigen die opgeroepen werden in de zaak van de zogenaamde ‘Schellebellemoord’ met de ziekenwagen afgevoerd. Een vrouw kreeg een hartstilstand, haar toegesnelde man bezeerde zich aan de rug.

Prosper Van Der Borght (78) beraamde samen met zijn dochter Berlinda, met wie hij een incestueuze relatie had, het plan om zijn zoon te vermoorden. Eddy werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. De correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelde de nu 78-jarige Prosper tot 26 jaar cel. Zijn dochter Berlinda kreeg 24 jaar, en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Allen gingen ze in beroep.

Voor het hof in Gent wordt het ganse proces nu overgedaan. Vooraleer gepleit wordt, worden eerst nog 21 getuigen gehoord. Eind januari werden er al verscheidene getuigen ondervraagd. Vandaag kwamen de laatste drie getuigen aan bod. Psychiater Lieve Dams kwam opnieuw niet opdagen, haar verhoor zal verder schriftelijk gebeuren. Restte nog een bevriend koppel van Prosper en Belanda V.

Hartstilstand

Na de getuigenis van de man rond 18 uur liep het mis. Zijn vrouw kreeg een hartstilstand in de hal, verloor het bewustzijn en zakte in elkaar. Waarschijnlijk speelden de zenuwen een rol. De vrouw viel levenloos van haar stoel. De ziekenwagen en MUG kwamen snel ter plekke en konden de vrouw stabiliseren. Het hof schorste onmiddellijk de zitting.

Ook haar echtgenoot raakte gewond in alle paniek. Hij wilde zijn vrouw helpen en gooide zich naast haar om mee te helpen reanimeren, maar bezeerde zich daarbij zwaar aan zijn rug. Waar de vrouw nog langs de trappen naar beneden kon worden weggebracht, kwam voor de man de brandweer ter plaatse om hem met een uitschuifbare ladder door het raam van de eerste verdieping te evacueren. Over de toestand van de vrouw was maandagavond geen duidelijkheid.

“Ik dacht dat het geblaas was”

De getuige had overigens opvallende zaken gezegd voor het incident. De kennis verklaarde dat Prosper van zinnens was om zijn zoon te vermoorden.

“Prosper vroeg mij enkele weken voor de feiten of ik aan wapens kon geraken om zijn zoon Eddy te vermoorden”, verklaarde hij. “Hij had me al gezegd dat hij schrik had van Eddy. Als hij Eddy geen geld gaf, kreeg hij slagen.” Toch had de man naar eigen zeggen geen vermoeden dat Prosper het moordplan daadwerkelijk ging uitvoeren. “Ik dacht dat het geblaas was.”

De getuige verklaarde verder hoe de schutter, David C., na de feiten bij hem kwam. “Zijn ogen stonden groot, hij was precies onder invloed, dat maakte mij bang. Hij zei me dat hij de feiten gepleegd had voor de kick en ‘vava’, de bijnaam voor Prosper. Waarom ik niet naar de politie ging? Ik was bang, bang voor mijn gezin. Belinda en Prosper zijn altijd goed voor ons geweest.”

De zaak zal verder behandeld worden op 6 en 7 mei.