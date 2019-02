Getuige onwel tijdens proces Schellebellemoord, echtgenoot bezeert zich en moet door brandweer geëvacueerd worden Jeffrey Dujardin

18 februari 2019

18u54

In het Gentse hof van beroep is rond 18 uur een getuige die opgeroepen werd in de Schellebellemoord onwel geworden. De ziekenwagen en Mug kwamen snel ter plekke. Het hof schorstte onmiddelijk de zitting. Haar man die de dame ten hulp sprong, had zich ook bezeerd. De brandweer moest ter plekke komen om de man van op de eerste verdieping af te halen. De liften zijn te klein voor een draagberrie.

