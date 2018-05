Getrouwd en meteen ondergedoken 'OORLOGSKOPPEL' VIERT 75 JAAR HUWELIJK IN ZELFGEBOUWD HUIS SABINE VAN DAMME

15 mei 2018

03u10 0 Gent Ze zien er met moeite 80 uit, maar Marcel De Geyter en Claire De Clerck zijn 95 en 92 jaar oud. Gisteren vierden ze hun radium bruiloft, wat staat voor een huwelijk van liefst 75 jaar. Het feest hielden ze gewoon thuis, in het huis dat Marcel eigenhandig bouwde.

Schepen Sofie Bracke bracht bloemen van de koning mee en een officieel portret. In het bescheiden huisje van Marcel en Claire werd ze hartelijk ontvangen, en kreeg ze het levensverhaal van spraakwaterval Marcel te horen. "In 1940 werd ik als aspirant-militair naar het zuiden van Frankrijk gestuurd", vertelt hij. "Met vijf anderen van Ledeberg, waar ik opgroeide. Uiteindelijk bleek dat we daar niks konden doen, maar werd er ook niet voor ons gezorgd. We moesten gaan stelen om iets te eten te hebben. Elke dag opnieuw beloofden ze ons dat we met de trein terug zouden kunnen, maar er was nooit een trein. We zijn dan maar te voet terug naar huis gegaan."





In ijssalon Bartolo in de Kortedagsteeg zag hij Claire voor het eerst, in 1941. "Eigenlijk had ik afgesproken met een ander meisje aan de Capitole, maar ik vond haar te vrijpostig, dus ben ik gaan lopen. Ik kwam met een vriend bij Bartolo binnen en zag Claire. We zijn haar en haar zus gevolgd. Ze gingen naar de cinema, en kochten de duurste kaartjes. Dus wij ook. We zijn naast hen gaan zitten. Tussen mij en Claire was het liefde op het eerste zicht. Ik was direct zot van haar, en nog altijd."





Maar Marcel moest naar Duitsland. Hij was decorateur, maar werd door 'Den Duits' herschoold tot metaalarbeider. "Ik moest motoren van vliegtuigen controleren, vliegtuigen die dan hier zouden komen bombarderen. Een ingenieur die mij graag had, zag dat ik daar niet graag was. Hij dacht dat ik mijn meisje miste. Hij regelde dat ik naar huis zou kunnen om te trouwen, als ik plechtig beloofde om daarna terug te komen. Hij regelde en betaalde alles. Ik ben inderdaad gaan trouwen, in 1943, maar daarna zijn we onmiddellijk ondergedoken, bij een flik in de Ommegang-straat. De Gestapo heeft verschillende keren bij mijn ouders thuis gestaan, maar daar waren we natuurlijk niet."





Hoeden

Na de oorlog ging Marcel bij de politie, eerst bij de recherche, daarna bij de 906 (nu de 101-centrale). Samen met zijn Claire kreeg hij één dochter. Het koppel heeft ook één kleindochter. "Die is professor, en ze spreekt zeven talen", zegt Claire trots. "Maar ze heeft ook al aangekondigd dat er nooit achterkleinkinderen komen, ze wil dat niet. Dat respecteren we, het is haar leven."





Claire heeft trouwens ook een mooi palmares. "Ik maakte hoeden en die vielen nogal in de smaak", zegt ze bescheiden. Blijkbaar werden haar creaties verkocht tot in Parijs en Italië.





Dagschotel

Het koppel woont nog steeds thuis in Sint-Amandsberg. "We wandelen elke dag naar de traiteur om de hoek om een dagschotel. En als het menu ons niet aanstaat, dan kookt Claire zelf patatjes, in haar 'pressecasserole' (snelkookpan, red.). Voor boodschappen en poetsen krijgen we hulp, en ook de thuisverpleging komt elke dag langs. Maar voor de rest trekken we onze plan", zegt de jubilaris.





"Marcel heeft dit huis eigenhandig gebouwd", wil Claire nog kwijt.