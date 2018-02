Gestreken mastellen veroveren Korenlei 10 februari 2018

De Nieuwe Onvrije Schipper op de Korenlei serveert voortaan een Gentse klassieker. "We hebben lang bagels geserveerd, maar waarom een buitenlands gebak serveren als we een perfect Gents alternatief hebben", zegt uitbater Rudy Ackaert.





Tijd om zijn gerechten op punt te zetten, had Rudy alvast genoeg. "Na drie jaar testen in onze chalet op de kerstmarkt hebben we een aantal mastel-varianten ontwikkeld waarmee je een lekkere brunch kunt samenstellen en dat hoeft niet eens duur te zijn: tussen 4 en 6,80 euro. Naast de gestreken mastel hebben we een mastel 'Elvis' (met banaan en Nutella), een mastel met pindakaas voor de Nederlanders of een mastel met schimmelkaas, peer en vanille", besluit Rudy. (EDG)