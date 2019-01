Gestolen fiets weldra makkelijker terug te vinden dankzij gps in slot Sabine Van Damme

16 januari 2019

16u50 0 Gent In Gent is eindelijk het proefproject opgestart met gps-trackers in fietssloten. Zo moeten gestolen fietsen makkelijker terug te vinden zijn, maar ook voor deelfietsen is het handig. Een gps-systeem in het achterlicht wordt ook getest, maar blijkt heel moeilijk te installeren.

Naar het proefproject met traceerbare fietssloten wordt al lang gevraagd. Stad en politie zochten lange tijd naar de beste systemen op de markt. “Fietsdiefstallen zijn al langer een probleem in Gent", zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw. “Met de fietsambassade en de politie hebben we lang gezocht naar een geschikt systeem om fietsen te kunnen traceren. Niet alleen in geval van diefstal, ook voor fietsdeelsystemen is dit handig.”

In achterlicht?

Veertien fietsen kregen nu een lichte versie van het Mobid-slot geplaatst, 4 het originele zware slot. “Sommigen werken met een zonnepaneel, andere niet", legt Watteeuw uit. “Allemaal hebben ze een zekere levensduur met batterij, en ze zijn ook allemaal oplaadbaar via USB. We hebben ook 14 fietsen uitgerust met een ander systeem, waarbij een gps in het achterlicht geplaatst wordt. Maar we weten nu al dat de installatie daarvan verre van eenvoudig is. Het Mobid-slot is handiger.”

Bram Van Braeckevelt volgde het project op de voet toen hij nog gewoon gemeenteraadslid was voor Groen, en gaf zich toen op als testpersoon. Intussen is hij schepen – niet bevoegd voor fietssloten of diefstallen – maar wel nog steeds kandidaat-tester. En dus kreeg hij zo’n toestel om op zijn fiets te monteren. “Het systeem registreert via gps waar mijn fiets is”, zegt hij. “Het zonnepaneel zorgt voor de energie. Voordeel: mijn fiets is nu van ver herkenbaar, én mijn vrouw hoort hoe laat ik thuis kom, want het slot maakt een piepgeluid als je het opent of sluit.”

Evaluatie

Watteeuw zegt: “Het gaat om een stevig achterwielslot. De producent heeft ons gegarandeerd dat dit systeem niet zo makkelijk te verwijderen is. Het signaal van de gps kan je via een app op je gsm krijgen. Als je fiets dus gestolen is, kan je letterlijk zien waar hij is, en de politie verwittigen. De politie test nu hoe snel en hoe nauwkeurig ze een fiets met gps-tracker kunnen terugvinden. Over 14 dagen volgt een eerste evaluatie, onder meer over de gebruiksvriendelijkheid van de sloten.”

“De Fietsambassade wil ook op andere vlakken innovatief zijn", geeft Watteeuw nog mee. “Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan automaten met fietsbanden en fietslichtjes, voor fietsers die ‘s avonds in de problemen zouden komen. Zo worden ze meteen gedepanneerd.”