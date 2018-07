Gestolen auto's in Frankrijk teruggevonden 05 juli 2018

Dieven hebben dinsdagnacht twee wagens gestolen in de Armand Bourdonlaan in Sint-Denijs-Westrem. De daders braken de woning binnen, ondanks dat er enkele honden het huis bewaakten. Dat hield hen niet tegen en op die manier konden ze met de auto's aan de haal gaan. Gelukkig voor de slachtoffers kon de politie de voertuigen terugvinden in Noord-Frankrijk. "De politie zei dat deze bende al een maand actief is in de streek. Let dus op voor opvallende personen en handelingen", zegt de dochter van het slachtoffer op Facebook. Voorlopig is er van de daders geen spoor. (JEW)