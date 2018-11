Gesprekken opgeschort, kartel trekt leiderspositie naar zich toe in onderhandelingen “Mathias haalt in voorstel zowat alle bevoegdheden naar zijn partij,

dat is niet ernstig” Sabine Van Damme

12 november 2018

14u28 2 Gent Het zit er bovenarms op in de Gentse politiek. Waar zondag nog werd beweerd dat de sfeer ‘constructief’ was, blijkt maandag iets helemaal anders. Het kartel sp.a-Groen laat weten een formateursnota op te stellen, omdat de samenwerking met Open Vld ‘niet ernstig’ is.

“De houding van Open Vld, zowel inhoudelijk als op het vlak van mandaten, laat op dit moment niet toe om te komen tot een evenwichtig samengesteld stadsbestuur met een krachtig bestuursakkoord dat ambitie toont voor Gent en de Gentenaars”, klinkt het bij het kartel. “In het voorstel dat Open Vld dit weekend overmaakte aan sp.a-Groen, haalde Mathias zowat alle bevoegdheden naar zijn eigen fractie toe. Dit is niet ernstig.”

“We hebben de voorbije weken de bereidheid getoond om met alle partners samen te werken. Ook al liep het moeizaam, we hebben constructief onderhandeld over een visie voor Gent. Tot nog toe zonder veel resultaat. Het enige wat we zeker weten is dat Mathias De Clercq burgemeester wil worden. Maar zo bestuur je geen stad”, aldus Filip Watteeuw. “De voorbije weken verliepen de inhoudelijke gesprekken moeizaam. Het kartel sp.a-Groen wil nu duidelijke keuzes maken en ambitie tonen voor Gent en de Gentenaars. Als grootste politieke formatie zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen en over enkele dagen een formateursnota voorleggen aan Open Vld.” Dat hebben Filip Watteeuw (Groen) en Rudy Coddens (sp.a) zonet laten weten aan Mathias De Clercq.