Gespot aan Prinsenhof: de ‘vosuil’ van kunstenaar Cee Pil Sabine Van Damme

21 januari 2019

11u00 0 Gent De Gentse graffitikunstenaar Cee Pil laat steeds meer sporen na in Gent. En ze lijken ook steeds mooier te worden. Vlak bij het Prinsenhof prijkt nu deze ‘vosuil’.

Cee Pil, die in het dagelijks leven Cedric Pil heet, noemt zichzelf heel bescheiden een opkomend artiest, zo vertelde hij eerder al aan HLN. Maar zijn werken vallen steeds meer op. Sinds kort is er vlak bij het Prinsenhof, op het openbaar toilet achter de Donkere Poort, aan het water, een prachtige ‘vosuil’ te zien. Een vos en een uil in één beeld samengevoegd. De rest van het ‘pissoir’ is ook getooid met vossen.

Cee Pil werkt steeds met toestemming, en laat dus geen ongewenste tags na. Hieronder ziet u nog een aantal van zijn werken.