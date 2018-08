Gesloten frituur duikt op langs N60 17 augustus 2018

Begin juli sloot frituur Nadine aan de Robert Rinskopflaan in Gentbrugge nog de deuren. Takelfirma D&S verwijderde de klassieke frituur uit het straatbeeld. Een aandachtige chauffeur merkte echter dat de bekende frituur inmiddels doodleuk is gedumpt op een braakliggend terrein langs de N60 ter hoogte van de Lidl in Eke. Of het om een extreem uitgevallen sluikstort gaat of de frituur er werd gestald met toestemming, is momenteel niet duidelijk. (EDG)